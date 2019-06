Totti e Ilary Blasi festeggiano tra le onde 14 anni d amore

Avvinghiati in mare con la conduttrice stretta al marito come un koala e 14 cuoricini per fare gli auguri a Totti. Lui che replica veloce con un “Per sempre”. Il matrimonio di Francesco Totti a Roma il 19 giugno 2005 è stato come un royal wedding con la città paralizzata per le nozze del campione, considerato l'ottavo re dai suoi beniamini. La cerimonia venne trasmessa in diretta tv e la seguirono in tutto il mondo: il sì all'Ara Pacis, il banchetto nel castello di Torcrescenza e 400 invitati a tifare per la coppia.