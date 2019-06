Ilary Blasi e Totti, fuga d'amore a Saint Tropez

Relax, amore e spiaggia per il fine settimana romantico di Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi. La coppia si è concessa tre giorni a Saint Tropez tra serate mondane e mattinate sulla sabbia a base di coccole, baci e bikini. Il dirigente giallorosso e la conduttrice tv hanno aggiornato i loro follower con scatti imperdibili.

C'è chi si concentra sulla faccia di Totti mentre Ilary lo bacia e chi non perde di vista il bikini della Blasi sul lettino sotto il sole con Francesco. Il weekend di relax in Costa Azzurra incanta i fan della coppia. Alcuni scherzano sul volto arrabbiato dell'ex calciatore della Roma mentre la moglie lo bacia teneramente. Altri si imbambolano davanti al fisico mozzafiato della showgirl in due pezzi.