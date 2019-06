Ilary Blasi, "notte brava" a Montecarlo insieme a Totti

Serata sfrenata per Ilary Blasi e Francesco Totti, a Montecarlo per festeggiare il compleanno della loro amica Alessia Solidani. Un party in un locale esclusivo, all'insegna della musica e del divertimento tra show dal vivo, balli sfrenati e foto social. L'ex calciatore ha scelto un look casual con camicia a righine, la showgirl è super sexy in nero, con crop-top che le esalta il décolleté. La vera anima della festa è lei.