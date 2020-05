Tomaso Trussardi si rimbocca le maniche: eccolo in versione pony express

Tomaso Trussardi non è uno a cui piace stare con le mani in mano e, quando c'è da rimboccarsi le maniche, non si tira certo indietro. Il settimanale "Chi" l'ha paparazzato mentre si calava in panni del tutto inediti per lui: quelli del pony express per il suo ristorante gourmet a Milano. Con guanti e mascherina come d'obbligo, scorrazza per le vie della città per consegnare a domicilio i menu proposti dalla sua cucina.