Salvatore è nato il 2 novembre, coronando il percorso sentimentale di Valentina e Antonio con l'arrivo del loro primo figlio. Una storia d'amore che il pubblico ha imparato a conoscere durante la partecipazione a Temptation Island, dove non erano mancati momenti difficili, incomprensioni e confronti particolarmente accesi. Il rapporto tra i due aveva attraversato diverse turbolenze, tanto che, nelle settimane precedenti alla nascita del bambino, sembrava esserci una nuova crisi all'orizzonte. L'arrivo di Salvatore ha però rappresentato un capitolo importante per entrambi, portando nella loro quotidianità emozioni e responsabilità completamente nuove.