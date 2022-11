Stephanie di Monaco, il figlio Louis Ducruet presto papà

Stephanie di Monaco nonna

E se per Louis Drucruet e Marie Chevallier la cicogna è in volo, la principessa Stephanie di Monaco sta per diventare nonna per la prima volta. La sorella Carolina di Monaco ha già uno stuolo di nipoti: Stefano e Francesco, i due figli di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo; Raphael Elmaleh e Balthazar Rassam, i figli di Charlotte Casiraghi; India, Sasha e Maximilian, quelli di Andrea Casiraghi e Tatiana Santodomingo. Ora toccherà al primogenito della sorella del Principe Alberto II dare un nipotino a Stephanie di Monaco. In un'intervista al settimanale “Point of view” di qualche tempo fa Louis Ducruet aveva detto che sua madre non vedeva l’ora di diventare nonna e che non era l'unica: "La pressione è forte tra mia nonna paterna, mia madre, quella di Marie… che ci fanno regolarmente la domanda ”, ha confidato il nipote di Grace Kelly.

Le nozze tra Louis e Marie nel 2019

Il figlio di Stephanie di Monaco, Louis Ducruet, nato dall’unione della principessa con la sua guardia del corpo Daniel Ducruet, e Marie Chevallier si sono sposati il 29 luglio 2019. Lui le aveva fatto una romantica promessa sulla spiaggia un anno prima. Nella cerimonia nella cattedrale di San Nicola le principessine hanno fatto da damigelle. E a pochi giorni dal sì, la giovane moglie ha confidato a “Point de Vue” le emozioni delle nozze: “Quando ho capito che era lì, proprio davanti a me, ho capito perfettamente che il tempo era finalmente arrivato e non ho potuto trattenere le lacrime”. Stanno insieme da 10 anni.

