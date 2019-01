Stefano De Martino, che papà modello!

E' single, non c'è stato un ritorno di fiamma con la sua ex Belen e vede nel suo futuro un anno di cambiamenti. Stefano De Martino svolta. Non è solo l'ex della Rodriguez, non è solo un ballerino, non è solo il papà di Santiago. In questo 2019 si prepara a grandi progetti. Richiesto come testimonial e modello, non si tira indietro. Dopo le vacanze di Capodanno sulla neve con il figlio, vola a Firenze per partecipare a Pitti, poi al rientro a Milano c'è Santi ad aspettarlo. Guarda che papà modello!