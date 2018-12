Capodanno con De Martino: in baita con lui c'è Paola Di Benedetto

Vacanze invernali sulla neve per Stefano De Martino . L'ex ballerino di Amici avrebbe prenotato a Saint Moritz e secondo "Chi" in casa avrà un'ospite d'eccezione, Paola Di Benedetto . L'ex madre natura, cara amica della sorella di Stefano, brinderà quindi al nuovo anno senza il fidanzato Federico Rossi del duo Benji e Fede.

Non ha mai confermato la sua relazione con Gilda Ambrosio (che nel frattempo si è legata ad un modello), professandosi da diverso tempo single. E così, con il cuore libero, dopo un timido tentativo di riavvicinamento con Belen (andato a vuoto), Stefano va in quota con la Di Benedetto che, secondo il settimanale di Alfonso Signorini, non festeggerà l'arrivo del nuovo anno con il cantante.