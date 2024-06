Stefano De Martino cambia casa: ecco dove è andato

Quello in corso non è il primo trasloco di Stefano De Martino che, durante i vari tira e molla con Belen Rodriguez, ha più volte preso possesso di un appartamento per poi andare a vivere in un altro insieme alla sua ex. Ne aveva trovato uno a poche centinaia di metri di distanza da quello della mamma di Santiago, ma adesso ha dovuto abbandonarlo. Del resto anche Belen ha di recente acquistato un attico e cambierà residenza. De Martino ha scelto di non fare per ora investimenti a Milano e di restare in affitto, ma è già proprietario di un immobile e non di uno qualunque. Nel 2022, per il suo 33esimo compleanno, Stefano si era regalato una villa da 2 milioni di euro a Posillipo, con accesso diretto al mare.