Stefano Bettarini e Nicoletta Larini in love alle Maldive

"Abituata ai 30 gradi sento il freddo più del solito", scrive lei ora che è tornata a casa, postando una storia con i suoi piedi accanto alla stufetta. Invece in riva al mare tropicale sfoggiava le curve da sirena sexy, con addosso solo bikini mozzafiato e la pelle lucente sotto il sole. Le sue curve mozzafiato hanno messo in allerta i follower: cicogna in arrivo?

Leggi Anche Nicoletta Larini in ospedale, la fidanzata di Bettarini è stata operata

La vacanza tropicale di Nicoletta e Stefano è stata lunga e piena di passione. Affiatati e sensuali come sempre, si sono scambiati lunghi baci caldi sulla spiaggia assolata e hanno posato per scatti mozzafiato. Lei in riva al mare in costume e con le curve esplosive in mostra, lui in acqua con i muscoli guizzanti e il sorriso sornione. Poche parole per commentare i loro scatti di fuoco: bastano le immagini per raccontare l'intesa.

Leggi Anche Da Stefano Bettarini una dichiarazione d’amore social per il compleanno di Nicoletta



Bettarini ha da poco compiuto 50 anni, la Larini ne ha 27 ma a dispetto della differenza d'età sono una coppia complice e affiatata, ormai insieme da anni. Gli scatti delle vacanze raccontano di un legame solido e sincero, e i follower osservando alcune le immagini ipotizzano l'arrivo imminente di un bebè per la coppia. Quello che è certo è che i loro giorni insieme sono stati pieni di passione e di amore. Ora che sono tornati in Italia non resta che godersi l'album delle vacanze sotto il sole.

Potrebbe interessarti anche: