Nicoletta Larini ha compiuto 27 anni immersa in un mare di palloncini rossi e rosa. Le candeline le ha spente in collegamento con i follower, e via social è arrivata anche la dichiarazione d'amore del suo compagno Stefano Bettarini. Le parole che l'ex calciatore le ha dedicato sono quanto di più romantico si possa immaginare...

Da Stefano Bettarini una dichiarazione d’amore social per il compleanno di Nicoletta Instagram 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Bikini esplosivo per Nicoletta Larini in vacanza con Stefano Bettarini

Nicoletta e Stefano fanno coppia dal 2017 e il loro amore è sempre più forte. Si sono conosciuti quando lui era di ritorno dall'esperienza di inviato dell'"Isola dei Famosi" e lei era ancora fidanzata. Tra loro è scoccata la scintilla e lei non ci ha pensato due volte a rivoluzionare la sua vita, incurante dei 22 anni di differenza che li separano. La scelta si è rivelata quella giusta e quasi 4 anni dopo sono su Instagram con un botta e risposta di dediche d'amore.

In occasione del compleanno della Larini, Bettarini ha pensato a un regalo strepitoso, di certo il più bello. L'ex calciatore ha postato su Instagram alcune foto della festa casalinga, accompagnandole con parole d'amore. "Ti conobbi poco più che una ragazza, sono trascorsi anni da quel giorno e quella ragazza è divenuta donna, la mia!", esordisce. Poi prosegue sempre più appassionato: "Tu e i tuoi occhi, tutti i finalmente della vita concentrati in quella meravigliosa luce, la tua. Sei la persona che si incontra quando la vita decide di farti uno splendido regalo, ed anche in questo giorno, sei tu a donarti a me."

Leggi Anche Stefano Bettarini spegne 46 candeline con la sua Nicoletta in braccio

E ancora: "Vedi, amare non è solo guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Noi e solo noi, gli unici a poter godere appieno di questo straordinario percorso che è una vita insieme". Per poi concludere toccando l'apice della dolcezza: "Auguri amore mio, per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni sogno realizzato e per ogni speranza che ti scalderà il cuore. Io e te, per altre dieci, cento, mille vite insieme! Ricorda, se so che cosa sia l’amore è grazie a te! Con te al mio fianco, io sarò poeta e tu poesia, se lo vorrai, oggi e sempre! Ancora tanti auguri Vita Mia!"

Nicoletta non poteva certo restare indifferente davanti a tali parole. Emozionatissima e commossa ha risposto a Stefano: "Sto lacrimando e non riesco a smettere... Quello che mi hai scritto mi ha lasciata senza parole... Incontrarti è stato il più bel regalo che la vita potesse farmi.. Non lasciare mai la mia mano, perché io mai lo farò... Insieme abbiamo scoperto cos’è l’amore vero, l’amore che ti fa battere forte il cuore... i brividi, la pelle d’oca... E se sono luce è grazie a te! Oggi e per sempre ti amo e ti amerò".

Potrebbe interessarti anche: