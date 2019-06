Sorpresa per i suoi 38 anni, Sara Tommasi è incinta!

Un cicogna in volo nella nuova vita di Sara Tommasi. Dopo un periodo buio, la showgirl ex isolana festeggia 38 anni e annuncia di essere in dolce attesa. Anzi è la sua manager e amica Debora Cattoni a dare la notizia della gravidanza. Sara intanto spegne le candeline e sfila tra gli applausi a Gallipoli e delle curve della maternità per ora non c'è traccia.