E’ Sofia Viola la candidata italiana a Miss Mondo 2025

Sofia Viola non è solo bellissima, ma ha anche una personalità forte e ricca di interessi. Le sue passioni vanno dalla pallavolo all'equitazione al nuoto. Tifosa del Napoli, ama anche la letteratura e la fotografia, ma soprattutto le canzoni di Marco Mengoni, che spesso accompagnano le sue giornate. Dal 2023 è madrina per FIDAS, l’importante organizzazione che promuove la donazione volontaria del sangue. "Lavorerò al massimo per far risplendere la bellezza italiana" ha detto dopo la vittoria, dimostrando tutta la sua determinazione.