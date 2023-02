Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni, gli auguri della moglie: "Buon compleanno in Paradiso"

Posta la foto in bianco e nero di un momento di felicità, in cui lei e l'allenatore del Bologna morto a dicembre a causa di una leucemia posano felici e sorridenti insieme, e scrive: "Buon compleanno in Pardiso". Al suo augurio si associano tanti follower e amici vip del campione.

Sinisa Mihajlovic è scomparso il 16 dicembre, al termine di una lotta lunga 5 anni con la leucemia. "Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte", aveva scritto Arianna Rapaccioni su Instagram nel giorno della scomparsa del marito, postando uno scatto in coppia con lui. Da quel momento non ha mai smesso di pubblicare dediche d'amore e dolci ricordi dell'uomo con cui era sposata dal 1996.

L'amore tra Sinisa e Arianna Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni si sono conosciuti nel 1995 in un ristorante di Roma. In quel periodo lei si stava facendo strada in tv, lui era già una stella del calcio. Per amore Arianna ha rinunciato alla carriera e nel 1996 ha sposato Sinisa. Dalla loro unione sono nati cinque figli: Viktorija e Virginia, poi Miroslav, Dushan e Nicholas. La secondogenita li ha resi nonni poco più di un anno fa di Violante: la notizia della gravidanza aveva fatto crollare l'ex calciatore in un pianto di gioia che aveva commosso milioni di follower.

