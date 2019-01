Simona Ventura non è più single. Giovanni Terzi conferma: “Ci frequentiamo da un mese”

Dopo i rumors che da giorni si susseguono, finalmente la conferma. “Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso. Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, intanto è molto bella e promettente” ha detto Giovanni Terzi a “Gente”, in edicola da venerdì 4 gennaio. “Vorrei precisare, però, che il nostro legame non c’entra con la rottura di Simona e Gerò (Carraro, ndr)”. Intanto i due hanno trascorso lontani le festività. La Ventura è partita per Sharm con i tre figli, il giornalista ha iniziato il nuovo anno con i figli avuti dalla ex moglie.