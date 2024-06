Le nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi sono in programma a Rimini per il 6 luglio, ma il 26 giugno la coppia ha organizzato un evento a Milano per brindare con gli amici. Sulle partecipazioni inviate a tutti gli ospiti per entrambi gli eventi è specificato di indossare un abito da cocktail e, in calce al cartoncino, è riportato anche l'Iban con l'indicazione della causale: "Simona e Giovanni honeymoon". Una scelta non insolita, ma che ha generato qualche perplessità tra gli utenti dei social.