Simona Ventura e Giovanni Terzi, perché hanno rimandato le nozze?

Ora che le presentazioni in famiglia sono state fatte, non c'è dubbio che Niccolò Bettarini parteciperà con Greta Cagna alle nozze di sua madre Simona Ventura con Giovanni Terzi. L'evento doveva avere luogo in origine nel 2020 ma è stato rimandato a causa della pandemia. Riprogrammato per il 2022, lo scoppio della guerra in Ucraina ha fatto sentire la coppia in dovere di posticipare ancora. Il 6 luglio 2024 finalmente diventeranno moglie e marito, dopo la romantica proposta del giornalista in diretta tv.