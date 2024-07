"Ed ecco il reel della nostra honeymoon raccontato dal mio telefono per me e per mio marito. Il più bel viaggio della nostra vita. Grazie a tutti voi che l’avete reso possibile e, soprattutto, mi sono resa conto una volta di più, che non esiste un paese più bello dell'Italia! Uniamoci per preservarlo e proteggerlo!" ha scritto Simona Ventura condividendo il video su Instagram. Lei e Giovanni Terzi avevano inserito nella partecipazione di nozze il loro Iban e chiesto agli ospiti un contributo proprio per la luna di miele che ora hanno raccontato.