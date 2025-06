"Ho voluto celebrare i miei 40 anni con la fondazione della casa del 'Gatto Rosso' e per farlo ho ingannato 100 sciagurati convinti che saremmo andati a Londra per un insipido festino in campagna" ha raccontato il Signor Distruggere sui social, condividendo le foto della grande festa. Il set in cui è stato girato Harry Potter ha fatto da scenario al party di Vincenzo Maisto: prima una cena nella Sala Grande, poi l'incursione nella Foresta Proibita e infine tutti a scatenarsi con i balli sotto un drago sputafuoco.