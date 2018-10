Sharon Stone, coccole al sole col baby fidanzato

Chiacchiere sul pontile, coccole da innamorati e passeggiata mano nella mano. Continua la storia d'amore tra Sharon Stone e il baby fidanzato, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Gente. L'attrice non si fa spaventare dalla differenza d'età (lui ha 19 anni meno), ma come una tigre tiene stretta la sua preda.

Si pensava ad una crisi: Angelo Boffa, l'imprenditore 41enne con cui sta Sharon, era stato avvistato in balera a Milano con Barbara d'Urso. Ora le immagini della vacanza romantica sull'isola di Maiorca non lasciano dubbi. Lui e l'attrice veleggiano con il vento in poppa. La Stone, in costume intero nero con inserti di pizzo affascina il suo uomo che la accarezza dolcemente e la stringe a sé.