La settimana bianca dei vip: da Martina Stella a Emma Marrone

Martina Stella ha scelto Cortina D’Ampezzo per la sua settimana bianca in famiglia. L’attrice sposata con Alessandro Manfredonia ha postato simpatici siparietti con la figlia Ginevra. “Mi raccomando sii prudente sulle piste da sci” ha ripetuto la mamma alla primogenita che si rende sempre protagonista di video divertenti in coppia con la madre. Anche Emma Marrone ha scelto la stessa località per una pausa tra le vette. “La mia prima discesa in slittino alla tenera età di 38 anni. L’aria pura della montagna per ossigenare la mente” scrive la cantante a corredo di video e foto che la ritraggono mentre percorre a tutta velocità la pista scivolando fino al rifugio. “Una casa accogliente dove tra un burraco e una tisana ho pianificato una bozza di futuro. Sì sono stata bene” aggiunge mostrandosi felice e soddisfatta di questa vacanza.

Federica Nargi e l’avventura in Trentino Non è un’amante della montagna Federica Nargi, ma ogni anno ci riprova ad avvicinarsi agli sport invernali. In settimana bianca insieme al compagno Alessandro Matri e alle figlie Sofia e Beatrice, si è resa protagonista di un’avventura sulle piste. Colta da un attacco di panico con gli sci ai piedi e a metà discesa, la ex velina ha dovuto chiamare il soccorso alpino che con una motoslitta l’ha riportata in sicurezza. L’ex calciatore l’ha ripresa in video divertito, ma per la Nargi è stata una brutta avventura. Con coraggio però ha saputo riprendersi e inforcare di nuovo gli scarponi per insistere con le lezioni sulla neve.

Alessia Marcuzzi in Val Badia “Dopo più di 20 anni ho rimesso gli sci ai piedi, avevo paura di non riuscire e invece è stato fantastico” scrive Alessia Marcuzzi. La showgirl adora la montagna, che vive soprattutto d’estate tra passeggiate e lunghe giornate all’aria aperta. Per una vacanza a due con la figlia Mia Facchinetti ha scelto l’Alta Badia, postando scatti dalle baite, panorami mozzafiato e grandi risate sulle piste. “Passeggiata in salita con i ramponcini dall’Armentarola fino al Pralongià… stupenda. Che bello camminare da soli in mezzo alla natura” ha scritto a commento di alcune foto.

Francesco Totti con la famiglia allargata a Madonna di Campiglio Settimana bianca anche per l’ex calciatore romano Francesco Totti. Lo sportivo ha portato la compagna Noemi Bocchi, i bambini di lei e le figli Isabel e Chanel Totti a Madonna di Campiglio. La Bocchi filma i panorami dal resort di lusso che li ospita, mentre la secondogenita di Francesco e Ilary Blasi regala continui scorci della vacanza sulla neve.