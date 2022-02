Serena Autieri a Milano, shopping furioso… al telefono

Peccato per Serena Autieri, che a causa di una telefonata molesta non ha potuto godersi il suo momento perfetto. L'attrice è stata paparazzata a Milano a spasso per compere, ma una chiamata le ha rovinato l'umore e costretta a passare parecchio tempo al cellulare con l'espressione del viso visibilmente innervosita.

Chissà chi c'era dall'altra parte della "cornetta" e cosa avrà detto per far saltare i nervi all'attrice? Sempre così pacata e sorridente, la Autieri stavolta ha proprio perso le staffe. Passa molto tempo al cellulare, parla con l'interlocutore e invia messaggi e note vocali: il tono di voce è alto, gesticola e passeggia nervosamente e con falcata decisa. Prima di entrare nel negozio si ferma a lungo sul marciapiede per concludere la chiamata e calmarsi.

Per il giro tra i negozi Serena ha scelto un look sobrio ed raffinato. Cappotto color cammello, borsa a tracolla leopardata e stivali neri in pelle con tacco discreto. Nemmeno la lite telefonica in pieno centro città riesce a farle perdere l'eleganza, semmai le rovina un po' il buonumore. Niente che un po' di sano shopping selvaggio non possa curare...

