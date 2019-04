Senza Meghan, il principe Harry se la ride con la cognata Kate

Non li vedevamo così sorridenti e complici da parecchio tempo. Prima che le voci di corte volessero Kate Middleton e Meghan Markle ai ferri corti, la duchessa di Cambridge e il principe Harry andavano d'amore e d'accordo. Poi qualcosa è cambiato e in famiglia si respirava aria molto testa. Fino all'Anzac Day quando i due cognati sono riapparsi insieme felici.

La presenza di Harry è stata una sorpresa per tutti. Il suo nome non era stato annunciato visto che il Royal Baby è in arrivo da un giorno all'altro, ma la cicogna si fa attendere e il duca di Sussex si è presentato all'evento raggiante. Con Kate grande complicità: i due hanno sorriso e si sono scambiati sguardi divertiti prima di unirsi agli altri ospiti per l'evento solenne nell'Abbazia di Westminster. Intanto il principe William è in Nuova Zelanda per un altro impegno ufficiale.