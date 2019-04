Meghan Markle vuole partorire in acqua con un'ostetrica rigorosamente femmina

Le nascite in acqua sono considerate un'opzione sicura e senza complicazioni, scrive il Daily Mail.

Tuttavia Meghan e Harry non hanno del tutto escluso il parto in ospedale, e se così sarà si tratterà verosimilmente, come rivela il tabloid inglese, della Kensington Wing dell'Ospedale di Chelsea e Westminster, un'ala privata, dove anche Amal Clooney e Cheryl Tweedy hanno partorito i loro figli e diìove, pare, ci siano prevalentemente ostetriche femmine. Guy Thorpe-Beeston, l'ostetrico reale che ha aiutato a nascere i figli del Duca e della Duchessa di Cambridge, lavora lì.



Ma Meghan ha categoricamente escluso di voler "uomini in giacca e cravatta" che l'aiutino a partorire e che sceglierà tra le dottoresse Charlotte Deans, Mina Savvidou e Natasha Singh. L'ala Kensington dell'ospedale di Chelsea e Westminster ha 16 camere da letto, tutte con bagno privato, TV, frigorifero e Wi-Fi. Il costo va dalle 5mila alle 15mila sterline per "pacchetto". L'ospedale vanta 1.500 opere d'arte e organizza regolarmente concerti per i suoi pazienti. Ma soprattutto si presenta come "una struttura con un'unità maternità completa di sale di consultazione private per i vostri appuntamenti prenatali, una suite di parto in acqua, asilo nido, camere da letto con bagno e una lussuosa suite postnatale...tutti i servizi che ti aspetteresti in un hotel di lusso".