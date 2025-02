Scandalo beneficenza, Naomi Campbell fa ricorso per furto d’identità

Naomi Campbell qualche mese fa è stata accusata di aver usato i soldi delle donazioni ricevute dalla sua fondazione “Fashion For Relief” per acquistare beni e viaggi di lusso, per questo motivo è stata messa al bando dalle associazioni caritative britanniche. La Campbell però si è difesa: "Stiamo investigando. Non controllavo io le mie charity". E ora su Instagram scrive: “Il prezzo da pagare a livello personale per questa dura prova è stato immenso”.