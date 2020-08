Satta e Boateng, ma quale crisi? Scacciano le voci con una dedica d'amore strappalacrime

Voci insistenti volevano Melissa Satta e Kevin Prince Boateng ancora in crisi, dopo essere risorti come coppia appena un anno fa. Ci ha pensato il calciatore a mettere in fuga le malelingue, con alcune foto di coppia postate sul suo profilo Instagram e una dedica d'amore strappalacrime: "Sarò qui per sempre", ha scritto via social a sua moglie.

Sono a cena insieme in un ristorante con vista sul porto, sorridenti e spensierati, Melissa bellissima con un top che lascia la schiena scoperta e i lunghi capelli sciolti sulle spalle, Prince con un sorriso felice che gli illumina il volto. A corredo delle foto, che già da sole parlano di una coppia felice e innamorata, c'è un post che non ammette fraintendimenti. "Non sono perfetto!", scrive Boateng mettendo le mani avanti. "Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno ferito. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no", prosegue, concludendo con una dichiarazione appassionata: "Ma faccio una promessa. Se sono qui, sono qui per sempre".

I Satteng hanno attraversato una brutta crisi nei primi mesi del 2019 che li ha portati a una separazione momentanea. Per rispetto di loro figlio Maddox, i due si sono sempre rifiutati di chiarire i motivi che li hanno portati all'allontanamento. La scorsa estate c'è stato il ritorno di fiamma: i due sono tornati insieme e non intendono lasciarsi mai più. Si stanno godendo una vacanza in barca in Sardegna insieme ad alcuni amici, tra cui Renzo Rosso e Simona Salvemini. Gli scatti social raccontano tanta allegria, con la Satta in formissima in bikini e Boateng re del divertimento sfrenato.

