Sardegna da vip: tornano a “casa” Satta, Palmas e Canalis  

Finalmente a casa! A Giorgia Palmas non pare vero di poter tornare nella sua villa che si affaccia sul mare della Sardegna insieme a Filippo Magnini e il suo bel pancione. Non vedeva l’ora di tornare alla tintarella e agli sport acquatici anche Melissa Satta, partita da Milano insieme al marito e al figlio. E che dire di Elisabetta Canalis? Non resiste alla meraviglia della Costa Smeralda.

Dopo il lungo lockdown che ha visto lievitare le sue dolci curve, la Palmas torna in spiaggia. Ha fatto prima una capatina a Pesaro dalla famiglia di Filippo Magnini, ma ora finalmente è sulla sua isola preferita. Il cagnolino dal giardino scruta il mare e la ex velina si mette in posa a caccia di baci dal nuotatore.

Melissa Satta si diverte in spiaggia con la sabbia, ma appena può cavalca le onde. Sportiva e palestrata, la Satta si è allenata per tutta la primavera con i follower sul balcone di casa, adesso ha spostato la location dei suoi work out: a bordo piscina o fronte mare pare essere ancora più in forma.



Oltreoceano l’emergenza sanitaria è ancora alta, ma Elisabetta Canalis è riuscita a rientrare in Sardegna. La sua prima tappa è in Costa Smeralda da cui posta scatti e video dal panorama incantevole. Dal bikini all’abito da sera, la ex velina è tutta uno scintillio di sensualità e sex appeal.



