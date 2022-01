Satta, Corvaglia, Lamborghini tutte dal parrucchiere e ci danno un taglio!

Taglio o colore? Per le vip, dopo le feste è tempo di restyling. Melissa Satta dà una spuntatina alla lunga chioma, Belen Rodriguez taglia la frangia, Elettra Lamborghini accorcia il carrè, Maddalena Corvaglia ed Elena Morali si dedicano al colore per un effetto blonde da togliere il fiato. A Milano si sente aria di primavera, nonostante il freddo sia ancora pungente e le belle dello showbiz rinnovano il loro look.

Si dice che quando una donna cambi l’acconciatura ci sia di mezzo una novità sentimentale. Forse è proprio così per Belen Rodriguez che ha appena ufficializzato di essere single ed è stata paparazzata con il suo ex Stefano De Martino. Non è un “cambio d’amore” quello di Melissa Satta, che cotta più che mai del suo Mattia Rivetti spunta soltanto un po’ la sua bella chioma fluente per una serie di shooting provocanti. E nemmeno per Elettra Lamborghini che innamorata del marito Afrojack, si concede un nuovo look: mostra le ciocche di capelli tagliate e chiede ai fan cosa ne pensano.

Dopo le more, tocca alle bionde. Maddalena Corvaglia si fa accompagnare dal parrucchiere da un’amica con cui chiacchiera e filma l’acconciatura. La ex velina è ironica e schietta con i follower e dice ridendo: “Sono bionda naturale, chiaro. Sono venuta a fare lo shampoo, non il colore” e poi mostra il risultato scrivendo: “Back to blonde”. “Abbiamo ripreso i colpi lasciando però un po’ di profondità in radice” spiega nei dettagli Elena Morali. Poi si specchia con le sue nuove onde e fa le smorfie ai fan.

