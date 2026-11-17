Sara Tommasi racconta il passato difficile: "La cocaina mi faceva stare meglio, poi stavo male"
La showgirl umbra è tornata a parlare apertamente del periodo più complicato della sua vita e del percorso che le ha permesso di uscirne
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Dopo anni segnati da problemi di salute, dipendenze e vicende dolorose, Sara Tommasi sta cercando di ricostruire la propria quotidianità. La showgirl umbra, che oggi ha 45 anni, è tornata a parlare apertamente del periodo più difficile della sua vita e del percorso che le ha permesso di uscirne. Lo ha fatto nella puntata di "Sotto il casco", il podcast condotto da Federico Fashion Style e pubblicato il 15 novembre 2026, dove ha raccontato anche i nuovi impegni professionali e il ritrovato equilibrio personale.
Dagli studi alla televisione: gli esordi di Sara Tommasi
Nel corso dell'intervista, Tommasi ha descritto un presente caratterizzato da nuove opportunità lavorative, tra serate e progetti cinematografici. La showgirl ha anticipato anche la partecipazione a un film che dovrebbe arrivare nelle sale il prossimo anno. Un ritorno che le permette di guardare nuovamente alla carriera costruita prima della crisi. "Io studiavo alla Bocconi e poi in America all'actor studio a New York, ho vissuto anche a Miami. Parlo benissimo l'inglese". Nel suo percorso televisivo figurano la partecipazione a "L'Isola dei Famosi", la conduzione di un programma insieme a Fabrizio Frizzi, uno speciale di Europa League per Mediaset e diverse fiction.
La diagnosi di bipolarismo e la dipendenza dalla cocaina
La situazione è cambiata quando Tommasi ha iniziato ad affrontare problemi di salute mentale che, per lungo tempo, non è riuscita ad accettare. Nel podcast ha spiegato che le era stato diagnosticato un disturbo bipolare, ma che inizialmente aveva rifiutato l'idea di sottoporsi alle cure necessarie. Invece di assumere uno stabilizzatore dell'umore e affrontare un ricovero, aveva cominciato ad allontanarsi da casa e a fare uso di cocaina. "Il mio bipolarismo è stato scoperto, ma non lo accettavo. Io, invece di prendere uno stabilizzatore dell'umore e ricoverarmi, iniziavo a scappare di casa e ho iniziato ad assumere cocaina perché mi sentivo giù", ha raccontato. La situazione era diventata così grave che sua madre aveva dovuto farla accompagnare in ospedale con un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).
La dipendenza aveva progressivamente compromesso anche il rapporto con le persone più vicine. Tommasi ha ricordato di aver iniziato a sospettare proprio di chi cercava di aiutarla. "Siccome assumevo la droga e le persone negative si avvicinavano a me, io pensavo che le persone che mi volevano bene in realtà complottassero contro di me", ha raccontato. La cocaina le dava un sollievo momentaneo, seguito però da un peggioramento delle condizioni psicofisiche. Nel frattempo continuava a lavorare, ma non riusciva più a gestire le situazioni professionali come prima e, ha ammesso, il suo malessere era ormai evidente anche agli altri.
Il trauma del set e il periodo di maggiore fragilità
Tra le conseguenze più dolorose di quegli anni c'è anche l'episodio che l'ha portata a ritrovarsi su un set di un film pornografico. Tommasi ha affrontato nuovamente questa vicenda durante l'intervista, descrivendo una condizione di estrema vulnerabilità e l'impossibilità, in quel momento, di comprendere pienamente ciò che stava accadendo. "Io mi sono ritrovata su un set di un film hard senza sapere come, ero talmente fuori di me, incapace in quel momento, tutto è degenerato", ha dichiarato. Oggi guarda a quell'esperienza come a uno degli aspetti più traumatici del proprio passato, dal quale è riuscita infine ad allontanarsi.
Il ruolo della madre e l'incontro con Antonio Orso
A sostenerla nel percorso di recupero è stata soprattutto la madre, che non ha mai smesso di cercare una soluzione e ha insistito affinché la figlia accettasse di curarsi. Tommasi ha raccontato di essere stata ricoverata tre volte. L'ultimo periodo di degenza si è rivelato particolarmente importante: per un anno è rimasta senza telefono, interrompendo i contatti con l'ambiente che aveva contribuito ad aggravare la sua condizione. Le cure farmacologiche e il distacco da quelle frequentazioni le hanno permesso, gradualmente, di ritrovare stabilità.
In quella fase è arrivato anche l'incontro con Antonio Orso, che sarebbe diventato suo marito. I due si sono sposati nel 2021. "Ho conosciuto Antonio quando mia madre, per togliermi da quella situazione, mi ricoverò ben 3 volte. L'ultimo è stato molto importante, un anno senza telefono e sono così riuscita a guarire, anche grazie alle medicine. Stavo meglio, ho ripreso in mano la mia carriera devastata. Per fortuna ho incontrato Antonio", ha raccontato.