La situazione è cambiata quando Tommasi ha iniziato ad affrontare problemi di salute mentale che, per lungo tempo, non è riuscita ad accettare. Nel podcast ha spiegato che le era stato diagnosticato un disturbo bipolare, ma che inizialmente aveva rifiutato l'idea di sottoporsi alle cure necessarie. Invece di assumere uno stabilizzatore dell'umore e affrontare un ricovero, aveva cominciato ad allontanarsi da casa e a fare uso di cocaina. "Il mio bipolarismo è stato scoperto, ma non lo accettavo. Io, invece di prendere uno stabilizzatore dell'umore e ricoverarmi, iniziavo a scappare di casa e ho iniziato ad assumere cocaina perché mi sentivo giù", ha raccontato. La situazione era diventata così grave che sua madre aveva dovuto farla accompagnare in ospedale con un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).