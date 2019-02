Santarelli e Corradi, shopping... luminoso

Tira aria di cambiamenti in casa di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, almento per quanto riguarda l'arredamento. Lei super trendy con maglioncino e calzini abbinati, lui casual e rilassato, marito e moglie sembrano in perfetta sintonia mentre scelgono i nuovi lampadari in un negozio di Roma, tra dolci sguardi e teneri sorrisi. Un'occhiata a lampade e applique, e poi via a bordo dello scooter.