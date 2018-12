Elena Santarelli: “Non mi sono mai definita una mamma guerriera, faccio quello che fanno tante”

Elena Santarelli, meglio conosciuta nell’ambiente dello spettacolo come “il generale”, per la tenacia e la determinazione non solo nel lavoro ma anche nella vita privata. Una caratteristica che nasce ben prima della dolorosa scoperta del tumore che ha colpito il suo bambino, nato dal matrimonio con il calciatore Bernardo Corradi. “Non mi sono mai definita una mamma guerriera – spiega la Santarelli a “CR4” – faccio quello che fanno tante donne ma mi sento una portavoce a causa della mia visibilità”.



La showgirl poi richiama l’attenzione sul “Progetto Il”, per la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica. “Non è tutto come sembra su Instagram: in tv sorridiamo e sembra che sia tutto facile. Dentro, però, io e mio marito ci portiamo una ferita enorme”.