"Sono sempre stata una persona sincera, nel bene e nel male, e ho sempre raccontato tutto di me anche se ovviamente nei tempi e nei modi che ritenessi più giusti, perché non sempre e non tutto è facile da condividere. Le parole devono essere scelte con cura, il messaggio finale deve essere, almeno per me, sempre un messaggio positivo o di speranza" scrive Samantha De Grenet postando la foto scattata in ospedale. Spiega di voler proteggere la privacy dei propri cari e di preferire la condivisione delle sole belle notizie e aggiunge: "Mi chiudo, sparisco, mi nascondo nel silenzio, ed il più lucidamente possibile affronto ciò che merita la mia attenzione completa e totale… così è stato quando mi sono ammalata, così è stato quando si sono ammalati il mio papà prima e la mia mamma dopo, e così è stato qualche giorno fa!". Non entra nel dettaglio di cosa è successo a Brando, basti sapere che se l'è vista brutta ma il peggio è passato. "Che coppia eh! Pensate quel poveretto di mio marito! Una con le stampelle e l’ altro immobilizzato a letto! Non vorrei essere nei suoi panni" scherza in conclusione.