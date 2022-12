Sabrina Salerno si "addobba" per le feste natalizie e infiamma il web... poi smaltisce il panettone in palestra

Sexy e irresistibile la showgirl sa come far risalire la temperatura anche in inverno. La quasi 55enne (il compleanno a marzo 2023) non sembra temere gli effetti del tempo che passa e per smaltire panettoni e cenoni, subito dopo Natale è subito corsa in palestra per un allenamento brucia grassi...



"In qualche modo bisogna smaltire i vari prosecchi, vini e panettoni. Chi più ne ha più ne metta. Trattamento brucia grassi e non mi sento in colpa neanche un po'", ha scritto Sabrina mostrando alcuni momenti del suo allenamento, tra pesi, squat e esercizi per gli addominali.



Inevitabili e tantissimi i commenti compiaciuti dei sui tanti follower che elogino la sua bellezza e il suo eterno sex appeal.

Leggi Anche Sabrina Salerno con i capezzoli al vento, guarda che Miss maglietta bagnata



Sex symbol per antonomasia da oltre un trentennio, Sabrina Salerno non ha mai smesso di sedurre e soprattutto sui social sa come ammaliare i suoi fan. La showgirl è seguitissima su Instagram e ai follower regala sempre carrellate bollenti delle sue curve mozzafiato e dell’esplosivo décolleté. Trentacinque anni dopo il suo debutto discografico e quel video, la cantante è più seducente che mai. Anche se gli anni passano imperterriti, lei rimane un sex symbol, continuando a fare sognare gli italiani con le sue forme da urlo.

Cinquantaquattro anni (per poco ancora) che fanno invidia a una ventenne, Sabrina ha recentemente risposto agli ennesimi attacchi degli hater che le "rimproverano" di essersi "completamente rifatta". "Da quando ho vent’anni, dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno", aveva rivelato in un'intervista a Radio Deejay.