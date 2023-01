Rupert Murdoch, il magnate 91enne ha ritrovato l'amore

LA NUOVA FIAMMA DI RUPERT MURDOCH

Ad agosto Rupert Murdoch ha finalizzato il divorzio dalla quarta moglie, Jerry Hall (ex moglie di Mick Jagger) ma a mettersi il cuore in pace non ci ha pensato minimamente. A novembre ha incontrato in California la musicista e conduttrice radiofonica Anne-Leslie Smith. Tra loro è scoccato il colpo di fulmine e non si sono più separati. Hanno trascorso il Natale insieme nella villa londinese del Magnate e poi sono partiti per le vacanze ai Caraibi, ospiti nella dimora del barone Anthony Bamfors. Anne-Leslie Smith ha alle spalle due matrimoni (il primo finito con un burrascoso divorzio, mentre il secondo marito è deceduto) e una vita travagliata. La fede l'ha aiutata molto a superare le avversità della vita e da anni è molto attiva nella beneficenza: "Le cose materiali non sono più importanti per me. Ciò che conta sono le altre persone", ha detto.