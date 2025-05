Rubano l’auto a Rita Dalla Chiesa… e poi gliela restituiscono

“È tornata a casa, stanotte me l'hanno lasciata davanti al cancello! Una vita insieme dal 1997. Grazie a tutti voi” ha scritto Rita Dalla Chiesa tra l’incredulo e lo stupito. La conduttrice ha ritrovato la sua macchinina rossa e ha voluto ringraziare i follower per i messaggi, anche se la vettura è riapparsa misteriosamente. Infatti, non è chiaro che cosa ci sia dietro questo "ripensamento" da parte dei ladri: senso di colpa? Paura di essere scoperti? O semplicemente un errore di persona? Fatto sta che l’auto è sotto casa di Rita.