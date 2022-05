Rita Dalla Chiesa derubata da un ambulante, la denuncia social

Leggi Anche Furti in casa Rodriguez: rubata la borsa a Cecilia e lo scooter a Ignazio Moser

"Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro" ha scritto la Dalla Chiesa su Twitter. Ingannata e derubata, la conduttrice ha cercato il conforto dei follower trovando la solidarietà di molti e la critica di altri per aver acquistato da un abusivo e non in un negozio regolare.

Il 20 maggio è stato il primo anniversario dalla morte della Castelli, moglie di

Nando Dalla Chiesa

. Rita era molto legata a sua cognata, che aveva più volte descritto come una sorella. Al dolore per la triste ricorrenza si è aggiunta anche l'amarezza per il raggiro subito.