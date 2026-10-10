La vacanza è proseguita tra nuove scoperte e divertimento. La famiglia ha trascorso del tempo anche al Wavehouse Dubai, tra giochi, sale arcade e una pausa pranzo tutti insieme. Andrea e Rosalinda hanno mostrato Camilla incuriosita dai peluche e dalle attrazioni, oltre a condividere alcuni momenti trascorsi a tavola. La coppia ha visitato anche un locale con un'area giochi dedicata ai più piccoli. "Il problema sarà portare via Cami da qui", ha scherzato Andrea sui social, raccontando quanto la bambina si stesse divertendo.