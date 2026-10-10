© Instagram | Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, le foto della vacanza a Dubai con Camilla
© Instagram | Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, le foto della vacanza a Dubai con Camilla
© Instagram | Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, le foto della vacanza a Dubai con Camilla
© Instagram | Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, le foto della vacanza a Dubai con Camilla
Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono regalati una vacanza a Dubai insieme alla figlia Camilla, che ha da poco compiuto due anni. Per la famiglia si tratta del primo viaggio internazionale a lungo raggio, un'esperienza che la coppia ha deciso di raccontare sui social, condividendo fotografie e video della partenza e delle giornate trascorse negli Emirati Arabi Uniti. "Il nostro primo viaggio internazionale... e lungo. Mamma, papà e Cami vanno a Dubai", ha scritto Andrea Zenga su Instagram, pubblicando uno scatto in aeroporto con Rosalinda e la bambina, sorridente mentre tiene in mano il passaporto.
Il viaggio è cominciato con un piccolo imprevisto: Camilla non ha dormito nemmeno un'ora durante il volo. A raccontarlo sono stati i genitori attraverso le Storie Instagram, mostrando la bambina intenta a giocare e a osservare il panorama dal finestrino dell'aereo. "Ore dormite... ZERO", si legge in uno dei contenuti condivisi.
Una volta arrivati a Dubai, i tre hanno iniziato a godersi la vacanza tra mare, relax e attività pensate soprattutto per la piccola. Tra le tappe anche l'Aquaventure Waterpark, dove Camilla si è divertita in acqua insieme alla mamma. "Quanto si sta divertendo la nostra bimba", ha scritto Rosalinda, accompagnando il video della figlia in piscina. Non sono mancati nemmeno i momenti più tranquilli. In uno degli scatti pubblicati, Rosalinda e Andrea camminano sulla spiaggia al tramonto tenendo Camilla per mano. A corredo dell'immagine, l'attrice ha scritto: "My definition of rich", ovvero "La mia definizione di ricchezza".
La vacanza è proseguita tra nuove scoperte e divertimento. La famiglia ha trascorso del tempo anche al Wavehouse Dubai, tra giochi, sale arcade e una pausa pranzo tutti insieme. Andrea e Rosalinda hanno mostrato Camilla incuriosita dai peluche e dalle attrazioni, oltre a condividere alcuni momenti trascorsi a tavola. La coppia ha visitato anche un locale con un'area giochi dedicata ai più piccoli. "Il problema sarà portare via Cami da qui", ha scherzato Andrea sui social, raccontando quanto la bambina si stesse divertendo.
Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti nel 2021 durante il Grande Fratello Vip. Da quell'incontro è nata una relazione che nel settembre 2024 li ha portati a diventare genitori di Camilla. Oggi condividono con i follower alcuni momenti della loro quotidianità familiare, compresa questa prima grande avventura all'estero con la figlia.
© Instagram @adua.del.vesco
© Instagram @adua.del.vesco