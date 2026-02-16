Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, 5 anni insieme: dediche social e una famiglia che cresce

Settembre 2024 ha segnato il passaggio più importante per la coppia: è nata la loro prima figlia, Camilla. Anche in quell'occasione Andrea e Rosalinda hanno gestito tutto con la stessa discrezione di sempre. Qualche foto, poche parole, nessun racconto quotidiano sulla maternità e la paternità, nessuna storia Instagram dedicata ai dettagli del nido. Per chi li segue da anni non è stata una sorpresa: è il loro stile, fin dall'inizio.