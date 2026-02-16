Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, 5 anni insieme: dediche social e una famiglia che cresce

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno festeggiato il battesimo di Camilla
Dalla storia nata al Grande Fratello Vip alla figlia Camilla: la coppia festeggia con foto e messaggi romantici. E i fan si chiedono: nozze in vista?
Cinque anni insieme. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò festeggiano l'anniversario con qualche scatto di coppia e dediche sui social. Niente annunci ufficiali, niente copertine. Solo post affettuosi, come hanno sempre fatto in questi anni quando hanno deciso di condividere qualcosa della loro vita privata.
Si sono conosciuti al Grande Fratello Vip nel 2021. All'inizio in tanti pensavano fosse una delle solite storie da reality, destinata a finire con il programma. Invece sono ancora insieme, cinque anni dopo, con una figlia e una vita costruita lontano dalle telecamere.
Andrea Zenga ha 34 anni ed è figlio dell'ex portiere della Nazionale Walter Zenga. Ha sempre mantenuto un profilo basso: rare interviste, poca presenza sui social rispetto ad altri personaggi del suo ambiente, nessuna voglia di stare sotto i riflettori.
Rosalinda Cannavò, attrice siciliana, è conosciuta dal grande pubblico anche con il nome d'arte Adua Del Vesco, nome con cui ha lavorato a lungo in numerose fiction prima di entrare nella Casa. Anche lei, negli anni, ha progressivamente scelto di tenere la vita privata fuori dalla portata del gossip. Poche dichiarazioni sulla coppia, quasi nessuna apparizione pubblica insieme, niente racconti quotidiani online.
Una scelta condivisa che li ha tenuti lontani da quella sovraesposizione che spesso accompagna — e a volte logora — le coppie nate in televisione.
Settembre 2024 ha segnato il passaggio più importante per la coppia: è nata la loro prima figlia, Camilla. Anche in quell'occasione Andrea e Rosalinda hanno gestito tutto con la stessa discrezione di sempre. Qualche foto, poche parole, nessun racconto quotidiano sulla maternità e la paternità, nessuna storia Instagram dedicata ai dettagli del nido. Per chi li segue da anni non è stata una sorpresa: è il loro stile, fin dall'inizio.
Nelle ultime settimane, dopo una vacanza sulla neve e alcune dediche più romantiche del solito, è tornata a circolare la domanda che i fan si fanno da tempo: arriverà anche il matrimonio? Sotto i post dell'anniversario i commenti si dividono tra auguri e curiosità. C'è chi si limita a fare i complimenti e chi puntualmente torna a chiedere della proposta, dell'anello, della data.
Per ora non ci sono conferme. Né Zenga né Cannavò hanno detto nulla in merito, né sui social né nelle poche interviste rilasciate negli ultimi mesi. Nessun indizio, nessuna data, nessun anello mostrato in primo piano. Negli ultimi tempi qualche follower ha provato a interpretare certi scatti come segnali, ma si tratta di pure speculazioni.
Se i piani ci sono, per il momento restano privati. Come del resto quasi tutto quello che riguarda la loro vita insieme.
