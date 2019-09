Ronaldo e Georgina in bici al parco con i bimbi

Cosa fa Cristiano Ronaldo nel tempo libero? Il calciatore trascorre la domenica in sella alla bicicletta girando per i parchi di Torino insieme alla famiglia. Georgina Rodriguez e il campione del pallone amano passare il weekend insieme ai bambini e quando lui è lontano dal campo da gioco eccolo scorrazzare insieme ai figli. Sui social la coppia posta foto e video della loro happy family all'aria aperta.

La modella in forma strepitosa traina con la sua bici il carrellino per i piccolini di casa, mentre Cristiano porta un bimbo nel seggiolino posteriore e il più grande, Cristiano Jr con la sua bicicletta affianca papà. Girano le vie in mezzo al verde e si fermano in un maneggio ad accarezzare i cavalli. Il quadretto familiare è romantico e dolcissimo con un Ronaldo nelle vesti di papà modello. Sfoglia la gallery e guarda una domenica pomeriggio da campioni...