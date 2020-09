Rocco Casalino è tornato tra le braccia di Josè

Splende il sole del Salento su Rocco Casalino e Josè Carlos Alvarez. I due, dopo malumori e incomprensioni, sono tornati a sorridere e ad abbracciarsi in mare aperto, come mostrano le foto del settimanale Chi che ha sorpreso il portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbracciato al compagno a Gallipoli dove hanno noleggiato la barca per un’escursione di coppia.

Hanno trascorso la fine di agosto in una villa a Otranto concedendosi tuffi in mare aperto e gite con gli amici. Fiducia e armonia reciproca sono evidenti nei loro sguardi e nei loro gesti durante le passeggiate in centro a Lecce accompagnati da loro cane, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Effusioni in barca, tenerezze e abbracci a non finire.

La coppia convive da sei anni, ma a luglio aveva visto un momento di crisi che aveva lasciato sorpresi tutti. Josè ha dilapidato i risparmi con il trading online e Casalino non si dava pace. Poi è arrivata la fase del perdono e i due hanno saputo ricominciare. Il portavoce del premier durante un evento al Quirinale ha presentato il compagno anche al Presidente della Repubblica.

