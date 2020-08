Per Rocco Casalino passeggiata sotto le stelle con Gabriele Rossi Chi 1 di 12 Chi 12 di 12 Chi 12 di 12 Chi 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le loro saranno le chiacchiere struggenti di due amici dal cuore infranto? Casalino conviveva da tempo con il suo compagno, che aveva anche presentato al Presidente della Repubblica. Il loro rapporto è stato travolto dagli scandali e non ha resistito. Rossi invece è stato pizzicato più volte con Garko: le voci che volevano una love story in corso erano insistenti ma mai confermate. Sta di fatto che entrambi hanno chiuso un capitolo importante della propria vita, e sembrano pronti a sostenersi a vicenda per ricominciare.

Di certo gli argomenti di conversazione non mancano, e le cose in comune sono più di quelle che sembrano. Tutti e due sono reduci da una partecipazione al "Grande Fratello": Rocco è stato tra gli inquilini della primissima edizione, mentre Gabriele ha partecipato alla versione vip. Le chiacchiere tra loro si fanno sempre più fitte nella rovente notte romana, mentre passeggiano a lungo tra le vie deserte o siedono l'uno accanto all'altro nel dehor di un locale. Chissà se la conversazione sarà stata sui ricordi del passato oppure sui progetti per il futuro?

