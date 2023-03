Roberto Cavalli è diventato papà a 82 anni

Leggi Anche Alec Baldwin e la moglie Hilaria danno il benvenuto alla loro settima figlia

"L’ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni", ha spiegato Roberto Cavalli a Novella2000. Il dolore per la morte del papà nel '44 è stato immenso per lo stilista che ha rivelato: "Non ho parlato fino a 18 anni. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto". A una figura così importante nella sua vita ha voluto rendere omaggio con il nome dato al suo sesto bebè, nato circa una settimana fa.

Leggi Anche Pippo Inzaghi e Angela Robusti genitori bis, cicogna in volo



I figli di Roberto Cavalli Giorgio è il sesto figlio di Roberto Cavalli, il primo nato dalla relazione con Sandra Nilsson. Dal primo matrimonio con Silvanella Giannoni (durato da 1964 al 1974), ha avuto Tommaso e Cristiana. Dalle seconde nozze con la modella austriaca Eva Duringer nel 1980 (poi diventata anche sua collaboratrice nella casa di moda) sono nati Robin, Rachele e Daniele, ormai adulti. Con la nascita del bebè, lo stilista si appresta a vivere una seconda giovinezza sul piano personale, che fa il paio con la sua rinascita professionale: il suo brand, ora sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi, è tornato sulla cresta dell'onda dopo la fase calante del 2016, con il taglio di 200 posti di lavoro.