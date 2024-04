Con le amiche più care ha organizzato un pigiama party per festeggiare l'addio al nubilato: dolci, maschere di bellezza, trenini e tanta allegria per il gruppetto scatenato che ha condiviso sui social la serata pazza.

Roberta Morise festeggia con le amiche in vista delle nozze con il fidanzato Niente viaggi da sogno o eventi di lusso, Roberta Morise per l'addio al nubilato ha organizzato un pigiama party all'insegna dell'allegria e dell'amicizia. In camicia da notte bianca, ma con il velo in testa, la conduttrice si è divertita insieme a quelle che saranno le sue damigelle, anzi "damigiane" come le chiama lei scherzosamente. "Sei sempre sicuro?" hanno scritto le ragazze sui social taggando Enrico Bartolini mentre la sua futura moglie posava con la torta a forma di cuore e dei buffi occhiali. "Momenti emblematici... Ho sempre amato la sobrietà" ha scritto lei condividendo alcuni degli attimi della serata speciale.

Roberta Morise ad agosto sposerà il compagno Enrico Bartolini Enrico Bartolini ha chiesto a Roberta Morise di sposarlo per ben tre volte prima di ottenere un sì come risposta, e il 31 agosto arriveranno le tanto attese nozze. "Ancora non ci credo, sono felice come mai mi sarei immaginata", ha detto lei al settimanale Gente. Riguardo al matrimonio la conduttrice ha anticipato: "Sarà al tramonto, in Toscana all'Andana, dove ci siamo visti per la prima volta. Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano, celebrerà le nozze. Accanto avremo le persone care, la famiglia, canteremo e balleremo. E con noi ci sarà anche il nostro bambino, che emozione!"

Chi è e quanti figli ha chef Enrico Bartolini, il fidanzato di Roberta Morise Enrico Bartolini è lo chef più stellato d’Italia, con all'attivo 13 stelle Michelin. Nato a Castelmartini, in Toscana, da bambino era già appassionato di cucina. Nel corso della sua carriera ha raggiunto molti traguardi ai fornelli e con Alessandro Borghese ha condiviso un'esperienza tv. E' padre di tre ragazzini: Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10 e Vittoria, 8, avuti da una precedente relazione. Con Roberta Morise ha trovato l'amore vero: "Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico. Sono di nuovo innamorato" ha detto. Da lei avrà il quarto erede (per la conduttrice invece è il primo) che nascerà a maggio e si chiamerà Gianmaria, come hanno annunciato in diretta tv durante il gender reveal da Caterina Balivo.