Roberta Morise incinta sfoggia il pancino a Dubai

Pancione in mostra per Roberta Morise che a Dubai sfoggia in spiaggia le curve da futura mamma.

In bikini passeggia sul bagnasciuga e carezza dolcemente il ventre sporgente. La conduttrice è in attesa del suo primo figlio dallo chef Enrico Bartolini, che si chiamerà Gianmaria e nascerà in primavera.