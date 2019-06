Roberta Giarrusso e Gloria Patrizi hanno detto sì: guarda i due matrimoni da vip

Weekend di nozze vip quello che si è appena concluso. A Roma ha detto sì Roberta Giarrusso che ha sposato Riccardo Di Pasquale: cerimonia all'aperto a Tor Crescenza con tanti volti noti. A Castell'Arquato fiori d'arancio per Gloria Patrizi, ex playmate ed ex di Max Allegri, che ha sposato Filippo Braghieri. Tra le amiche della sposa una scatenatissima Melissa Satta. Guarda le gallery e sfoglia gli album dei matrimoni...

A TOR CRESCENZA A ROMA Roberta Giarrusso ha detto sì a Riccardo Di Pasquale: guarda lʼalbum di nozze Duecento invitati, festa all'aperto e location romana di Tor Crescenza per le nozze di Roberta Giarrusso, che ha detto sì a Riccardo Di Pasquale. Festa allegra e divertente tra bolle di sapone e balli sotto le stelle per la coppia. Alla cerimonia tanti invitati vip, tra cui Jane Alexander, Chiara Giordano, Alex Pacifico, Raffaello Tonon, Andrea Roncato e molti altri. Sfoglia la gallery e scopri tutti i dettagli del matrimonio...

Per due anni e mezzo è stata la fidanzata di Massimiliano Allegri, poi la ex coniglietta di Playboy dal fisico supersexy, Gloria Patrizi ha voltato pagina. Ha conosciuto Filippo Braghieri, imprenditore nel settore del petrolio, e subito hanno pensato alle nozze. I due che vivono a Dubai si sono sposati a Castell'Arquato. Tra le invitate anche l'amica della sposa Melissa Stta, elegante e radiosa in un tailleur blu.

Per due anni e mezzo è stata la fidanzata di Massimiliano Allegri, poi la ex coniglietta di Playboy dal fisico supersexy, Gloria Patrizi ha voltato pagina. Ha conosciuto Filippo Braghieri, imprenditore nel settore del petrolio, e subito hanno pensato alle nozze. I due che vivono a Dubai si sono sposati a Castell'Arquato. Tra le invitate anche l'amica della sposa Melissa Satta, elegante e radiosa in un tailleur blu.