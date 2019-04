Roberta Giarrusso: a giugno le nozze con Riccardo

Con Riccardo Di Pasquale è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Dopo soli sei mesi che stavamo insieme sono rimasta incinta” racconta Roberta Giarrusso che dalle pagine del settimanale Chi annuncia le nozze a giugno con l'imprenditore che l'ha resa mamma di Giulia. Il sì in abito bianco nel castello di Torcrescenza a Roma.

“Quando mi ha chiesto di sposarlo, non ci ho pensato due volte a dirgli di sì” racconta Roberta, che sta con Riccardo da tre anni e si sposeranno il prossimo 16 giugno in un posto da sogno. “Ci sposeremo all'aperto di pomeriggio – continua l'attrice – Faremo il rito civile nel giardino... L'idea era quella di fare una cosa intima, ma ad oggi abbiamo superato i 200 invitati”.



Di Pasquale ha già due figli da un precedente matrimonio e saranno proprio loro, insieme alla piccola Giulia, e alla sorella della Giarrusso a portare le fedi. “Avrò tre testimoni: due amiche e Sabrina, la mia collaboratrice domestica. Una seconda mamma” dice Roberta. Per la luna di miele c'è tempo: “A Natale, forse, quando il lavoro si calmerà un po'...”.