Rita Ora bomba sexy in barca a Ibiza

Rita Ora è una bomba sexy.

In barca a largo di Ibiza la cantante sfodera un fisico mozzafiato. La star è in vacanza con le amiche e il marito Taika Waititi, con il quale ha da poco festeggiato un anno di matrimonio. Nozze che un anno fa sono state celebrate in gran segreto, la pop star prima dell’annuncio non aveva mai mostrato il compagno in pubblico ne sui social.