Primo compleanno da Regina per Camilla, la consorte di Re Carlo che spegne 76 candeline.

Non pensava certo di mettere in testa la corona la Parker Bowles che quando Carlo e Diana entrarono in crisi e gli amici le auguravano di salire al trono lei ironizzava “Io regina? You must be joking”. Considerata per anni solo l’amante del figlio della Regina Elisabetta, Camilla ha saputo guadagnarsi fiducia e rispetto e ora ricopre il suo ruolo con la stima dei sudditi.