Raoul Bova e Rocio in gita al lago: i primi passi di Alma

Cosa c'è di meglio di una splendida giornata di sole da trascorrere in famiglia in mezzo alla natura? Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno scelto come meta per la loro gita fuori porta il Lago del salto, in nei pressi di Rieti, dove l'attore ama trascorrere il suo tempo libero. Il settimanale Chi li ha immortalati in compagnia di alcuni amici e delle loro figlie: Luna (4 anni) e Alma (1 anno e mezzo) che sta muovendo i suoi primi passi.

Raoul Bova e Rocio, gita al lago: i primi passi di Alma Chi 1 di 20 Chi 2 di 20 Chi 20 di 20 Chi 20 di 20 Chi 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Raoul Bova e Rocio Munoz Morales volontari della Croce Rossa durante l'emergenza coronavirus

Raoul e Rocio sono genitori affettuosi e premurosi e alle loro bambine non fanno mancare coccole e attenzioni. Anche al lago insieme ad alcuni amici non perdono mai di vista le loro piccoline e non risparmiano certo i gesti affettuosi e gli sguardi teneri. Incoraggiano l'ultima arrivata in famiglia nei suoi primi tentativi di camminare da sola, mentre la più grande si crogiola al sole.

LEGGI ANCHE >Raoul Bova fa il pieno di viveri: aiutato a caricare l’auto

Per la loro giornata all'aria aperta hanno scelto una location cara all'attore. Il lago è uno dei suoi luoghi del cuore, dove ama fare sport acquatici. E' anche la location in cui ha voluto ambientare il film sul nuoto ispirato alle vicende di Manuel Bertuzzo, al quale ha lavorato assieme a Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, anche loro come lui ex nuotatori. Un posto a lui molto caro insomma, dove trascorrere qualche ora di relax con gli amori della sua vita è un vero piacere.

LEGGI ANCHE >Lo scatto casalingo di Raoul Bova e Rocio Morales "spiaggiati" sul divano

Più uniti e affiatati che mai, Bova e la sua compagna non sembrano aver risentito degli effetti dell'isolamento forzato. Si sono sempre mostrati una coppia solida e felice, e durante l'emergenza coronavirus lo sono più che mai. Insieme si sono rimboccati le maniche offrendosi come volontari per la Croce Rossa, e insieme stanno affrontando la ripresa sempre con il sorriso sulle labbra.

Potrebbe interessarti anche: