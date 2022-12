Rania di Giordania, pranzo a Milano con 20 uomini di scorta

Non si tratta di amici o ammiratori, ma di una nutrita squadra di bodyguard personali, carabinieri in divisa e altri in borghese, che hanno tentato di impedire a chiunque di avvicinarsi alla regina. I paparazzi però non si sono fatti intimidire e, a distanza di sicurezza, hanno immortalato la moglie di re Abdullah II a spasso tra le vetrine e al ristorante.

Rania di Giordania ha pranzato in un locale del centro di Milano insieme a due donne, poi si è concessa una passeggiata nelle vie della moda. Con cappotto grigio dégradé, stivali con tacco a spillo e una borsa che non passava inosservata, la Regina si è gustata un giro tra le vetrine della città della moda. Ma la sicurezza prima di tutto: per gustarsi in tutta tranquillità il relax a tavola e il giro per negozi si è fatta accompagnare da una scorta di tutto rispetto, formata da 20 persone impegnate a proteggerla da malintenzionati e semplici curiosi.



In Italia in visita ufficiale - Rania di Giordania ha trascorso qualche giorno in Italia in visita ufficiale con il marito, re Abdullah II. La coppia ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la first Lady Laura a cui la Regina non ha fatto mancare i ringraziamenti social per l'ospitalità ricevuta. Dopo il meeting di Roma, la Regina è partita per Milano.



Una vita da regina - Rania di Giordania ha compiuto 52 anni il 31 agosto ed è universalmente riconosciuta come una delle icone di bellezza ed eleganza, tanto da essere ispirazione per donne comuni ma anche per teste coronate. Dal 1993 è sposata con re Abdullah II dal quale ha avuto 4 figli: Hussein (28 anni), Iman (26), Salma (22) e Hashim (17). Di recente i due più grandi si sono fidanzati ufficialmente: l'erede al trono con Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif (che non ha origini nobili ma proviene da una famiglia ricchissima), mentre sua sorella sposerà Jameel Alexander Thermiotis. Il 2023 per la famiglia reale si prospetta ricco di festeggiamenti, che sicuramente saranno faraonici e senza limiti di budget. E, visto quanta importanza diano alla sicurezza, saranno probabilmente anche blindatissimi.